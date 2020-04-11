ОПЕК+ продолжит переговоры с Мексикой о сокращении добычи

На переговорах 9 апреля соглашение не удалось заключить из-за несогласия Мексики уменьшить свою добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. На следующий день стороны договорились, что Мексика будет выкачивать на 100 тысяч баррелей в сутки меньше, чем теперь. Еще 250 тысяч баррелей за Мексику должны были сократить США. Об этом говорил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В Кремле заявляли, что сделка фактически заключена.

10 апреля президент России Владимир Путин также созвонился с президентом США и наследным принцем Саудовской Аравии.

По данным Bloomberg, в переговорах ОПЕК+ с Мексикой наметился «большой прогресс». Из-за распространения коронавируса переговоры по нефти проходят в режиме видеконференции.

Планируется, что страны ОПЕК+ в мае–июне сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Затем, до конца года, квоту поднимут до 8 миллионов баррелей, а с 2021 до мая 2022 года — до 6 миллионов.

Россия должна будет сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Такое же обязательство возьмет на себя Саудовская Аравия.