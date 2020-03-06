ОПЕК предложила снизить добычу нефти из-за коронавируса

На фоне снижения цен на углеводороды Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) изменила свою рекомендацию по сделке с нефтедобывающими государствами, которые не входят в альянс (ОПЕК+). ОПЕК предложила сильнее снижать нефтедобычу.

После заседания и консультаций министров ОПЕК они рекомендовали союзникам удерживать сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки не только во втором квартале, но до конца 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Окончательное решение примут 6 марта на заседании всех стран ОПЕК+, куда входит и Россия. Ранее Россия и Казахстан высказывались против такого сокращения добычи.

Падение биржевых цен на нефть произошло на фоне распространения коронавируса. Трейдеры опасаются, что из-за эпидемии в Китае и других странах снизится спрос на нефтепродукты.

Сейчас нефть марки Brent, к которой привязаны котировки российского сырья, торгуется чуть выше 50 долларов за баррель.