Деньги 10 мая 2023, 18:23 Онлайн-опрос для оценки ведения бизнеса запустили в России АСИ запустило онлайн-опрос для оценки ведения бизнеса в России РИА «Новости»

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило онлайн-опрос для предпринимателей, который нацелен на оценку условий ведения бизнеса в России. Об этом сообщила пресс-служба АСИ в Telegram-канале.

Предпринимателям предложили оценить условия ведения бизнеса по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства.

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Представители малого и среднего бизнеса могут принять участие в онлайн-опросе до начала июня по ссылке. Время на прохождение опроса займет не более 10 минут.

Агентство использует результаты для составления ежегодного Национального рейтинга инвестиционного климата, который представят на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее АСИ и фонд «Росконгресс» начали прием заявок на участие в конкурсе среди российских брендов, в том числе из Московской области. Заявки можно отправить до 21 мая 2023 года включительно.