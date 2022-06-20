«Они же авиастроители». Власти Самары рассказали о планах возродить выпуск самолетов на «Авиакоре»

Предприятие «Авиакор» может вновь заняться выпуском самолетов. О соответствующих планах в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Завод выпускал Ту-154 и Ан-140, однако в последние годы занимался только ремонтными работами, изготовлением отдельных узлов и агрегатов. Сейчас ведутся переговоры о возрождении его изначального предназначения.

«Они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на „Авиакоре“», — сказал он.

По словам губернатора, этот процесс может занять много времени, однако уже известно, какие именно суда будут выпускать. Успех предприятия зависит от взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации и Объединенной авиастроительной корпорацией.