«Они могут просто привести к дефолту». Санкции будут действовать в обе стороны

Введение Западом санкций против России вызывает ответную реакцию, от этого становится плохо всем сторонам. Об этом «360» заявила доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Инна Литвиенко.

«Плохо не только обычным гражданам России, предприятиям России, в целом экономике России, а в первую очередь начинают страдать граждане и предприятия той страны, которая выставила нам санкции. Плюс, как мы видим, тут же мы даем ответную реакцию, ответные санкции», — указала эксперт.

По ее мнению, на пути к мирным соглашениям мы будем наблюдать разморозку санкций, в частности, разморозку активов, которые «сейчас нужны всем, не только России».

«Потому что те санкции, которые проводятся прежде всего со стороны США как в сторону России, так и в сторону стран, дружественных России, они могут просто привести к дефолту как компаний на территории Европы, так и к дефолту стран», — отметила экономист.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что новые западные санкции в отношении России будут отменены, если российская сторона прекратит военную операцию на Украине