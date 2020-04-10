ОНФ: потерявшие работу в марте получат выплаты в июне

Специалисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили в Минтруд письмо, в котором сообщают о массовых жалобах россиян на трудности, возникшие у них в процессе признания их безработными. Потерявшие работу из-за пандемии коронавируса граждане не могут добиться назначения им социального пособия.

Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на копию документа.

«Это связано с необходимостью личного присутствия гражданина при предоставлении пакета документов в Центр занятости населения… В отдельных случаях гражданам предлагают записаться на прием к специалисту в центр занятости населения только на май 2020 года, то есть, сроки ожидания составляют более месяца», — сказано в обращении ОНФ.

Член Общественной палаты Илья Семин предложил сократить этот промежуток за счет полного перехода на онлайн-взаимодействие со службой занятости. Кроме того, служба сама может затребовать справку о доходах с последнего места работы за счет электронного взаимодействия с другими госорганами. Семин подчеркнул, что получение подобной справки для безработного в условиях режима самоизоляции может стать серьезной проблемой.

Во время обращения к нации 8 апреля президент РФ Владимир Путин предложил уже в апреле–июне начать выплаты пособий по безработице тем, кто обратился за ними после 1 марта. При этом нужно сделать максимально простым и необременительным его оформление в дистанционном порядке.