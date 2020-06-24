    24 июня 2020, 20:43

    Омбудсмен оценил восстановление малого бизнеса

    Дарья Морозова

    Малый и средний бизнес восстановятся еще не скоро. Так считает гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков. Об этом сообщило ИА НСН.

    Ермаков рассказал, что «когда заработает вся экономика, когда сформируется потребительский рынок и восстановится внутренний спрос», «тогда и малый бизнес выйдет на должный уровень».

    «Что потерянные деньги удастся вернуть в ближайшие месяцы, никто не верит. Это невозможно», — уточнил Ермаков.