Омбудсмен оценил восстановление малого бизнеса

Ермаков рассказал, что «когда заработает вся экономика, когда сформируется потребительский рынок и восстановится внутренний спрос», «тогда и малый бизнес выйдет на должный уровень».

«Что потерянные деньги удастся вернуть в ближайшие месяцы, никто не верит. Это невозможно», — уточнил Ермаков.