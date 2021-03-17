Олег Тиньков назвал тех, кто войдет в топ-3 российских миллиардеров

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кто войдет в топ-3 российских миллиардеров в будущем. По его словам, скоро олигархов из 90-х годов заменят молодые предприниматели из сферы IT, написал портал «Ридус».

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — поделился мнением бизнесмен.

Все эти люди уже являются долларовыми миллиардерами. По информации журнала Forbes состояние основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова составляет 3,4 миллиарда долларов.

Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский-младший является сыном топ-менеджера «Газпрома» Николая Сторонского, который с конца 2019 года занимает должность генерального директора АО «Газпром промгаз». Согласно данным журналистов, 36-летний предприниматель владеет 1,1 миллиарда долларов.

Игры Playrix Holding братьев Игоря и Дмитрия Бухманов популярны во всем мире. Самые известные из них — Gardenscapes и ее сиквел Homescapes. Состояние каждого брата оценивается в 3,1 миллиарда долларов.