«У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться», — заявил глава ведомства.

Согласно законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года.

Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Прожиточный минимум в 2020 году — 12 392 рубля.

Ранее в России предложили запретить снижать прожиточный минимум. Это застрахует граждан от сокращения социальных выплат и МРОТ. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчетам станет меньше ставки, установленной в предыдущем году. Однако запрет понижать прожиточный минимум не решит проблему нищеты. Так считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, отметил «Царьград».

Доцент Российской академии народного хозяйства Константин Добромыслов предлагал поднять МРОТ минимум в два раза — до 30 тысяч рублей. Таким образом наступит равновесие финансовой системы.