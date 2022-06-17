Около миллиарда рублей выделят на реализацию промышленной ипотеки в России

В России на реализацию промышленной ипотеки в 2022 году выделят до одного миллиарда рублей. Средства поступят из федерального бюджета, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минфина Антон Силуанов.

«Источник — федеральный бюджет. В текущем году, думаю, от 500 тысяч до миллиарда рублей [поступит], со следующего — чуть побольше», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил запустить в стране промышленную ипотеку для предприятий со ставкой 5% годовых. Право на нее получат предприятия, которые собираются приобрести готовые площади для производства.

Глава государства предложил снизить ставку льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7%. Установленные для регионов лимиты по максимальной сумме кредитов сохранятся. Останется прежним и срок действия программы — она продлится до конца 2022 года.