Около четырех млрд рублей выделит правительство РФ на кредиты системообразующим предприятиям

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,9 миллиарда рублей на кредиты системообразующим компаниям. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ставка по кредитам — около 2,6% годовых. Период субсидирования составит один год с заключения кредитного соглашения и заканчивается не позднее 31 декабря нынешнего года. Отмечается, что эти деньги можно будет направить на аренду оборудования и помещений, оплату труда, а также на закупку материалов, сырья и комплектующих.