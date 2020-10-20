Около 904 миллионов рублей выделило правительство на выплаты пенсионерам
Российское правительство выделило на социальные доплаты неработающим пенсионерам 903,8 миллиона рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт кабмина.
По данным издания, деньги направят в Санкт-Петербург, Смоленскую, Псковскую, Новосибирскую, Мурманскую, Калининградскую, Иркутскую и Амурскую области, а также в Забайкальский край, ЕАО, ХМАО и республику Коми.
Уточняется, что эти доплаты должны получить пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума.