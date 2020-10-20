Около 904 миллионов рублей выделило правительство на выплаты пенсионерам

По данным издания, деньги направят в Санкт-Петербург, Смоленскую, Псковскую, Новосибирскую, Мурманскую, Калининградскую, Иркутскую и Амурскую области, а также в Забайкальский край, ЕАО, ХМАО и республику Коми.

Уточняется, что эти доплаты должны получить пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума.