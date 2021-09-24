Около 70% сотрудников бизнес-центров Москвы вернулись с удаленки

Порядка 70% работников московских деловых центров вернулись в офисы. При этом сотрудники стали работать дольше. Об этом заявили аналитики компании «МегаФон», которые изучили с помощью инструментов Big Data мобильный трафик персонала крупнейших бизнес-центров российской столицы.

Если в 2019 году сотрудники деловых центров задерживались на работе в среднем на 10 минут, то в 2021 году данный показатель вырос до 40 минут.

При этом, несмотря на то, что еще примерно 30% сотрудников компаний, арендующих бизнес-центры, продолжают работать из дома, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растет. По данным «МегаФона», в 2021 году в крупнейших деловых центрах он вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Это вдвое больше, чем в среднем по Москве.

«Люди стали больше общаться онлайн, сейчас более 60% общего мобильного интернет-трафика в бизнес-центрах приходится на соцсети и мессенджеры. В 2019 году на них приходилось около 40%», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

Офисные сотрудники также не только активно пользуются сервисами для обмена сообщениями, но и делают звонки по телефону. Количество телефонных вызовов на одного абонента выросло в среднем на 11%.