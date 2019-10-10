Около 70 рабочих мест. Производитель детских подгузников расширил производство в Ступине

На заводе «Кимберли-Кларк» в подмосковном Ступине состоялось торжественное открытие третьей линии по производству детских трусиков-подгузников Huggies.

Совокупный объем инвестиций в текущий стратегический инвестиционный проект по расширению и модернизации составили порядка 3,5 миллиардов рублей (включая капитальные и операционные расходы) и обеспечили увеличение производства на более 400 миллионов штук продукции в год. На предприятии создали 68 новых рабочих мест.

Запуск новой третьей линии произвели генеральный директор «Кимберли-Кларк» Сергей Кретов, директор завода Роман Соловей и Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области. На мероприятии присутствовали Антон Логинов, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области, и Вера Назарова, глава городского округа Ступино.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы стараемся оперативно реагировать на запросы бизнеса, решать все административные вопросы, помогаем с поиском земельных участок, строительством и подключением коммуникаций, соответственно, мы ждем от бизнеса налоговой отдачи, создания новых рабочих мест, социально ответственной политики. Такой взаимовыгодный баланс создает ситуацию, когда собственники предприятий принимают решение о расширении производства, и сегодняшнее мероприятие — тому подтверждение. „Кимберли-Кларк“ — надежный партнер Московской области. Мне очень приятно, что компания продолжает развиваться в Подмосковье, и я надеюсь, что это далеко не последний проект в нашем регионе», — сказал Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

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По словам генерального директора ООО «Кимберли-Кларк» Сергея Кретова, компании важно, чтобы ее продукты производились именно в России для увеличения импортозамещения и локализации производства.

« У нас есть свободные площади для дальнейшего расширения, и мы рассчитываем на продолжение нашего плодотворного сотрудничества и с Московской областью, и с городским округом Ступино в отношении инвестиций и поддержки локальных производителей», — отметил Сергей Кретов, генеральный директор ООО «Кимберли-Кларк».

«Кимберли-Кларк» считается одним из мировых лидеров по производству продукции для детской, женской, семейной и взрослой гигиены. Компания открыла свое производств в Ступино в 2010 году.