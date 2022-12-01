Деньги 01 декабря 2022, 12:06 Около 65% бюджета Ставрополья выделят на социальную сферу в 2023 году

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Власти Ставропольского края распределили бюджетные средства на 2023 год. Кроме того, они утвердили экономический план на 2024 и 2025 годы. Об этом сообщило «АТВмедиа» со ссылкой на пресс-службу региональной Думы.

Порядка 65% средств власти планируют потратить на социальную сферу. Около 49 миллиардов рублей выделят на социальную защиту, 37 миллиардов уйдет на образование, а 14 миллиардов — на расходы здравоохранения.

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Председатель краевого парламента Николай Великдань отметил, что на формировании бюджета отразилась непростая экономическая ситуация. Однако большая часть денег пойдет на создание благоприятных условий для жизни людей, написали Nation News.

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