Около 60% российских компаний захотели увеличить зарплату сотрудникам в 2022 году

В наступающем году около 60% российских компаний намерены увеличить заработную плату своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные рекрутинговой компании Hays, их привели «Известия». По мнению экспертов, повлиять на такое решение могут рост экономики, изменения на рынке труда, уменьшения количества трудовых мигрантов, а также хорошие финансовые возможности крупных компаний.

«Нужны рабочие руки. Появились трудности связанные с пересечением границы трудовыми мигрантами, особенно в сфере ЖКХ, в сфере строительства. Чтобы заместить мигрантов, работодатели поднимают зарплаты и будут поднимать дальше. Давать какие-то прогнозы по сфере занятности — дело неблагодарное. Экономика сырьевая, и ситуация в ту или иную сторону может качнуться очень быстро», — отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников.

По мнению экспертов, экономика страны восстанавливается после кризиса 2020 года. Процесс шел на протяжении всего 2021 года, однако не во всех отраслях восстановление происходило равномерно. Тенденция продолжится и в будущем году, однако это будет так называемый восстановительный рост.

Кроме того, на рынок труда свое влияние оказывает демографическая ситуация. С одной стороны, в трудовой возраст входит меньше молодежи, с другой — активную трудовую деятельность оставляют люди старшего возраста. Специалисты предполагают, что из-за этого фактора экономика ежегодно теряет около 500 тысяч работников.

«Эти потери начались в 2010 году. Довольно давно. Сейчас мы уже даже начинаем проходить пик потерь. Если раньше мы позволяли себе этого не замечать, то сейчас о дефиците кадров все чаще и чаще говорят работодатели. Этот фактор, естественно, также тянет вверх заработные платы», — сказала старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова.

Еще один важный фактор — инфляция, которая достигла максимума за последние 10 лет. У большинства крупных компаний есть документы, которые регулируют индексацию заработных плат. Это существенно влияет на рост зарплат и объясняет, почему работодатели готовы их повышать, отметила Лукьянова.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин приказал выделить больше 12,2 миллиарда рублей на повышение заработных плат работников, которые получают деньги из госбюджета. Сообщение об этом появилось на сайте правительства России.