Регионы могут не досчитаться в бюджете около 500 млрд рублей

Дефицит бюджета в регионах России может достичь около 500 миллиардов рублей. Это связано с коронавирусом и ограничительными мерами по его нераспространению.

Такой показатель газете «Известия» дала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

«В 2020 году около 70 регионов могут столкнуться с дефицитом бюджета, в том числе и по причине разразившейся пандемии и снижения цен на нефть. Наихудшим сценарием может стать возросшая потребность в финансировании суммарно на 500 миллиардов рублей», — сообщила она.

Ранее власти Москвы сообщили о третьем пакете мер поддержки бизнеса. 85 миллиардов рублей выделили для частных клиник, распространителей печатной продукции и инновационных фирм.

На днях субсидии более чем на 1,3 миллиарда рублей получили бизнесмены из Подмосковья. Свыше 55 тысяч предпринимателей обратились за выплатами.