Около 40% кредитов в России были взяты ради снижения ставки

Около 40% всех выданных кредитов за первые полгода пришлось на рефинансирование. Россияне стали массово снижать ставки на свои заемы.

Как сообщает газета «Известия», в нескольких крупных банках страны информацию подтвердили. По словам экспертов, рефинансирования ипотеки выросли примерно в шесть раз. У потребительских кредитов этот показатель чуть ниже — около 25%.

В Центробанке отметили, что рефинансирование перераспределяет банковские риски. Снижение процентной ставки уменьшает платеж и сокращает риск дефолта плательщика.

Однако одновременно с этим снижается маржа и увеличивает процентный риск, так как ипотечный заем выдается на долгий срок. Банки могут столкнуться со снижением доходов в случае роста ставок экономики.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает, что низкие ставки заставят банки бороться за эффективность. Чтобы компенсировать свои издержки банки начнут оптимизировать штат или увеличат комиссии за обслуживание.

Ранее стало известно, что 72% российских семей взяли хотя бы один кредит в этом году. Самым популярным оказался потребительский кредит.