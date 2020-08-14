Около 4 миллионов россиян не смогут из-за долгов выехать за границу

Почти четыре миллиона россиян не смогут поехать отдыхать, даже при открытых границах. Их не выпустят из-за долгов по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Однако сейчас это мало кого пугает.

Как сообщила газета «Известия», количество должников по сравнению с прошлым годом выросло на 10%. Эксперты считают, что на увеличение неплательщиков повлияли финансовые сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что количество убежденных неплательщиков (которые не испытывают трудности, но не платят — прим. ред.) за этот год снизилось почти в два раза. Они составляют примерно 10% от общего числа.

Кроме того в коллекторских агенствах считают меру по закрытию границ неэффективной из-за пандемии. По их данным, запрет на выезд сейчас пугает лишь 5-10%. Годом ранее этот показатель составлял 30-40%.

«Сейчас граждане знают, что поехать отдыхать за рубеж все равно нельзя, то есть данная мера никак не повлияет на их образ жизни, поэтому не имеет смысла ее опасаться», — пояснил гендиректор компании «Юником24» Юрий Кудряков.

Ранее стало известно, что в России увеличились неплатежи по ипотекам. Сумма просрочек за первые полгода достигла 80% от годового показателя в 2019 году.