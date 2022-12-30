Деньги 30 декабря 2022, 18:10 Около 23 миллионов россиян досрочно получили пенсии за январь Министр труда и соцзащиты Котяков: почти 23 млн россиян досрочно получили пенсии за январь freepik

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Часть январских пенсий, которые по традиции выплачивают заранее, получили уже около 23 миллионов россиян, рассказал журналистам министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Об этом написал ТАСС.

Он пояснил, что если человек получает пенсию в банке и дата перечисления приходится на первые числа января, то деньги приходят в конце декабря. Пенсии начали перечислять на этой неделе.

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«По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 миллиона граждан, получающих пенсию в первой половине января», — сообщил Котяков.

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Социальный фонд, который заработает в России с 1 января, сохранит порядок и сроки перечисления денег пенсионерам и прочих выплат. При этом через отделения почтовой связи пенсии будут доставлять с 3 января в соответствии с графиками.

Соцфонд обеспечит преемственность всех услуг и обязательств Пенсионного фонда и Фонда соцстраха. Клиентские службы фонда начнут принимать посетителей уже с 9 января.