Деньги 28 декабря 2022, 23:37 Почти 160 млн рублей выделят на организацию детского отдыха в России Кабмин выделит около 159 миллионов рублей на организацию детского отдыха в Крыму Pxhere

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Российское правительство выделит порядка 159 миллионов рублей Краснодарскому краю и Крыму на организацию отдыха для детей, а также размещение и питание родителей, которые постоянно проживают на территории Запорожской и Херсонской областей. Такое распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить в 2022 году Минпросвещения России на предоставление бюджетам Республики Крым и Краснодарского края <…> ассигнования в размере до 159 715,6 тысяч рублей», — отметили в документе.

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Крыму передадут более 127,5 миллиона рублей, Краснодарскому краю — свыше 32 миллионов. Средства выделят из резервного фонда российского правительства. На эти деньги регионы организуют отдых и оздоровительные мероприятия примерно для 3193 детей и порядка 236 родителей или законных представителей.

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С начала 2022 года свыше 600 тысяч ребят от семи до 15 лет из Подмосковья провели время в оздоровительных лагерях. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что дети отдохнули как в регионе, так и на юге страны.