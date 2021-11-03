Около 100 музеев обновят в России к 2024 году. Власти планируют выделить на это 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

500 миллионов рублей выделят в 2022 году. Их направят 26 регионов. По миллиарду рублей направят в 2023 и 2024 годах. Реконструкцию планируют провести в 39 музеях Владимирской, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Омской, Рязанской, Тверской и Челябинской областях. Власти рассчитывают, что подобные вложения повысят туристическую привлекательность регионов.