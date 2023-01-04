Деньги 04 января 2023, 18:56 Ограничить раскрытие информации по экспорту нефти решили в России ФАС разрешит «Транснефти» не раскрывать отчетность до июля 2024 года во избежание санкций РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления, согласно которому субъекты естественных монополий получат право не раскрывать информацию о транспортировке нефтепродуктов и нефти по трубопроводам. Об этом написал «Интерфакс».

ФАС предложила изменить сроки и порядок раскрытия информации компанией «Транснефть», которая является такой монополией. Согласно тексту документа, данные о деятельности предприятия предоставят только по специальному запросу с учетом сохранения конфиденциальности информации, а из публичного доступа их изымут.

Реклама

Если проект одобрят, то он вступит в силу 1 марта 2023 года со сроком действия до 1 июля 2024 года.

Реклама

По мнению авторов текста постановления, мера необходима для пресечения распространения информации, которая способна повлечь за собой усиление санкционных ограничений на энергетическую и топливную сферы государства.

Раскрываемые «Транснефтью» данные могут использовать против ее контрагентов — подрядчиков, поставщиков, грузополучателей и грузоотправителей.

Усиление санкций способно повлечь за собой трудности расчетов с зарубежными партнерами, ограничить доступность финансовых инструментов, осложнить переориентацию и экспорт поставок, написал сайт News.ru.