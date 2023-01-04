04 января 2023, 18:56
Ограничить раскрытие информации по экспорту нефти решили в России
ФАС разрешит «Транснефти» не раскрывать отчетность до июля 2024 года во избежание санкций
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект постановления, согласно которому субъекты естественных монополий получат право не раскрывать информацию о транспортировке нефтепродуктов и нефти по трубопроводам. Об этом написал «Интерфакс».
ФАС предложила изменить сроки и порядок раскрытия информации компанией «Транснефть», которая является такой монополией. Согласно тексту документа, данные о деятельности предприятия предоставят только по специальному запросу с учетом сохранения конфиденциальности информации, а из публичного доступа их изымут.
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Если проект одобрят, то он вступит в силу 1 марта 2023 года со сроком действия до 1 июля 2024 года.
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По мнению авторов текста постановления, мера необходима для пресечения распространения информации, которая способна повлечь за собой усиление санкционных ограничений на энергетическую и топливную сферы государства.
Раскрываемые «Транснефтью» данные могут использовать против ее контрагентов — подрядчиков, поставщиков, грузополучателей и грузоотправителей.
Усиление санкций способно повлечь за собой трудности расчетов с зарубежными партнерами, ограничить доступность финансовых инструментов, осложнить переориентацию и экспорт поставок, написал сайт News.ru.
Нефть
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