Деньги 23 августа 2023, 15:30 Ограничения на выплаты дивидендов инвестирующим в Россию иностранцам смягчили Минфин: инвестирующим в РФ иностранцам смягчат ограничения выплат дивидендов Unsplash

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Минфин России и Центробанк решили смягчить ограничения на выплаты дивидендов иностранцам, которые инвестируют в российскую экономику. Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

«Минфин России и Банк России смягчают ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что подкомиссия по контролю за осуществлением зарубежных инвестиций приняла к сведению такое решение. Минфин добавил, что выплата прибыли иностранцам может проходить без ограничений, но размер дивидентов не должен превышать размера инвестиций в страну.

Речь идет о тех зарубежных инвесторах, кто вкладывал деньги в экономику России с 1 апреля 2023 года. Ранее объем выплат не мог быть больше половины от общего размера чистой прибыли «предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI», уточнили в министерстве.