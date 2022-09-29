Ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран продлили на 6 месяцев | 360°

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Viber Ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран продлили на 6 месяцев ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран РИА «Новости»

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Банк России продлил еще на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров. Информацию об этом опубликовали на сайте регулятора.

«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев», — заявили в ЦБ.

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Ограничения ввели 1 апреля этого года для поддержания финансовой стабильности. Они затрагивают переводы со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.

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Сегодня Банк России также сообщил о том, что юрлица смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора. Ранее регулятор установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов — физлиц.

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