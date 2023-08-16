16 августа 2023, 19:38
Ограничения к ПСК по потребительским кредитам отменили в России до конца года
ЦБ отменил ограничения к ПСК по потребительским кредитам до конца 2023 года
ЦБ решил до конца 2023 года отменить ограничения к полной стоимости кредитов (ПСК) по потребительским и отдельным видам займов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ обратили внимание, что принятое решение даст кредиторам больше гибкости в подстройке процентных ставок к повышению ключевой ставки.
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Помимо этого, как подчеркнули в регуляторе, ограничения к ПСК позволят быстрее ограничить проинфляционные риски.
Для кредитных организаций ограничения к ПСК отменяются по всем категориям потребительских кредитов, пояснили в пресс-службе.
Для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов.
Для микрофинансовых организаций ограничения к ПСК отменили для потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также POS-займов.
Срок моратория определили так, чтобы у участников рынка было достаточно времени для адаптации.
ЦБ РФ
Кредиты
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