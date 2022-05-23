В России не собираются вводить ограничения на снятие наличных средств. Центробанк официально опроверг подобную возможность. Регулятор подчеркнул, что в стране нет проблем с доступностью наличных рублей.

Появившиеся в Сети сведения о «грядущих ограничениях» в Теlеgrаm-канале Банка России назвали фейком дня, если не месяца.

«Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится», — подчеркнули в ЦБ РФ.

Россиянам напомнили, что преждевременное закрытие вкладов ведет к потере накопленных процентов. Клиентов попросили черпать информацию в официальных источниках и не принимать на веру публикации «мутных анонимов».

Доллар и евро на Московской бирже продолжили терять позиции, тогда как рубль с 10 марта только укрепляется. Ситуацию объясняют показатели внешней торговли.