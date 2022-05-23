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    23 мая 2022, 21:37

    Ограничений на снятие наличных в России не будет — ЦБ

    ЦБ РФ опроверг возможность введения ограничений на снятие наличных

    Александра Ломейко

    В России не собираются вводить ограничения на снятие наличных средств. Центробанк официально опроверг подобную возможность. Регулятор подчеркнул, что в стране нет проблем с доступностью наличных рублей.

    Появившиеся в Сети сведения о «грядущих ограничениях» в Теlеgrаm-канале Банка России назвали фейком дня, если не месяца.

    «Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится», — подчеркнули в ЦБ РФ.

    Россиянам напомнили, что преждевременное закрытие вкладов ведет к потере накопленных процентов. Клиентов попросили черпать информацию в официальных источниках и не принимать на веру публикации «мутных анонимов».

    Доллар и евро на Московской бирже продолжили терять позиции, тогда как рубль с 10 марта только укрепляется. Ситуацию объясняют показатели внешней торговли.