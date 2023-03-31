Деньги 31 марта 2023, 17:27 Ограничение на валютные переводы из России продлили на полгода Центробанк продлил действие ограничений на переводы валюты за рубеж до 30 сентября РИА «Новости»

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Действующие в России ограничения на перечисление валютных переводов за границу сохранятся до 30 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Регулятор напомнил, что россияне, а также резиденты из дружественных стран в течение месяца смогут переводить на счета в зарубежных банках валюту на сумму не более одного миллиона долларов.

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Месячный лимит на переводы через различные денежные системы сохранился на уровне 10 тысяч долларов. Конкретная сумма определяется по официальному курсу рубля на день проведения операции. Работающие в России нерезиденты также могут отправить домой свою зарплату.

На полгода сохранился запрет на перевод валюты из России для физических и юридических лиц — нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в нашей стране. Ограничение не распространяется на иностранные компании, которые находятся под контролем россиян или отечественных организаций.