«Любые ограничения только усиливают недоверие к финансовым институтам и создают панические настроения», — уверен он.

Политик заверил, что подобные ограничения не планируются. Причем власти их даже не обсуждали.

Во время пандемии коронавируса россияне начали забирать деньги со своих вкладов. Соотечественники боятся их обесценивания и затяжного финансового кризиса. В первую очередь граждане снимают наличные с валютных счетов. Позже появилась информация, что в России введут ограничения на подобные операции.

К началу 2020 года на счетах жителей России было 96,5 миллиарда долларов в иностранной валюте, написал «Царьград». С января по апрель граждане обналичили 8,3 миллиарда долларов. Однако в мае ситуация изменилась и соотечественники вновь стали класть деньги в банки. Сумма валютных вкладов увеличилась на 721 миллион долларов. К 1 июля общее количество валютных накоплений достигло 89,6 миллиарда долларов. В январе и мае аналитики отметили отток средств и с рублевых вкладов.