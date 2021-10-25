Минстрой предложил вернуться к дистанционному оформлению ипотеки
Минстрой предложил Центробанку возобновить дистанционное оформление ипотеки до февраля 2022 года
Банки должны получить разрешение регулятора на выдачу ипотечных кредитов россиянам, если произойдет ужесточение мер против распространения коронавируса. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в Госдуме выступил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Он пояснил, что ведомство предлагает ввести эту практику уже сейчас и сохранить до февраля 2022 года.
«Ничего нового в этом нет, так как если где-то в регионах переведут на удаленку из-за локдауна, то заранее будем готовы», — заявил представитель Минстроя.
Стасишин напомнил, что в прошлом году практика дистанционной выдачи кредитов на покупку недвижимости была успешной. Он уточнил, что Минстрой направит свое предложение в Центральный банк России, но также интересно, как на эту инициативу отреагируют кредитные учреждения.
Дистанционная выдача ипотечных кредитов действовала в России весной 2020 года, когда в стране ввели жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что на такой шаг регулятор пошел, чтобы не тормозить проведение сделок по покупке жилья. При этом практика оформления кредитов-онлайн существенно сокращался контакты покупателя и банковских сотрудников.