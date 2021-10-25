Минстрой предложил вернуться к дистанционному оформлению ипотеки

Банки должны получить разрешение регулятора на выдачу ипотечных кредитов россиянам, если произойдет ужесточение мер против распространения коронавируса. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в Госдуме выступил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он пояснил, что ведомство предлагает ввести эту практику уже сейчас и сохранить до февраля 2022 года.

«Ничего нового в этом нет, так как если где-то в регионах переведут на удаленку из-за локдауна, то заранее будем готовы», — заявил представитель Минстроя.

Стасишин напомнил, что в прошлом году практика дистанционной выдачи кредитов на покупку недвижимости была успешной. Он уточнил, что Минстрой направит свое предложение в Центральный банк России, но также интересно, как на эту инициативу отреагируют кредитные учреждения.

Дистанционная выдача ипотечных кредитов действовала в России весной 2020 года, когда в стране ввели жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что на такой шаг регулятор пошел, чтобы не тормозить проведение сделок по покупке жилья. При этом практика оформления кредитов-онлайн существенно сокращался контакты покупателя и банковских сотрудников.