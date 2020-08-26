Россиян не заинтересовало оформление ипотеки онлайн

На фоне пандемии коронавируса российские банки начали оформлять ипотечные кредиты онлайн. Однако большинство клиентов не спешат пользоваться новой услугой.

Согласно исследованию Райффайзенбанка, опросившего более трех тысяч жителей городов-миллионников, лишь 17% россиян готовы оформить ипотеку дистанционно, еще 8% согласны на это при условии, что курьер привезет им на подпись документы. В сумме это дает 25%. Оставшиеся 75% респондентов заявили, что предпочитают заключать сделки в офисе. Причиной отказа от онлайн-ипотеки 59% опрошенных назвали опасения насчет безопасности сделки.

При этом потребительские кредиты оформляют онлайн те же две трети (73%) клиентов Райффайзенбанка, рассказали «Известиям» в кредитной организации.

В Совкомбанке заявили, что даже четверть россиян, согласных взять ипотеку дистанционно, — это оптимистичная оценка. В этом банке такого числа желающих не наблюдается.

В «Дом.РФ» и ВТБ рассказали, что для оформления онлайн-ипотеки нужно, чтобы у клиента была усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). С апреля в «Дом.РФ» дистанционно оформили 415 жилищных кредитов, а в ВТБ — 800.