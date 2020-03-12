Оформление «детских» выплат упростят

Оформление выплат на детей от трех до семи лет упростят и унифицируют. Порядок будет един для всей России и основан на взаимодействии между ведомствами. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Назначение «детских» денег проходит, как правило, в июле. Получают такую помощь семьи, где доходы ниже величины прожиточного минимума. Чтобы начать получать выплаты, семье достаточно просто подать заявление. Весь необходимый пакет документов, включая сведения о доходе семьи, бюрократы получат через межведомственное взаимодействие.

«Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья», — заявил Котяков. Его слова привела пресс-служба Минтруда.

Если вдруг у членов семьи до сих пор нет учетной записи на портале «Госуслуги», заявление они смогут подать через МФЦ или органы социальной защиты. Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, пособие назначат для каждого ребенка отдельно. Региональные выплаты при этом никуда не денутся, их сохранят в полном объеме.

Пособие назначается на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года: иными словами, семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

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