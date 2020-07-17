Оформить пенсию удаленно можно будет до конца года

Пенсионный фонд России продлит удаленное оформление выплат до конца года. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления.

Как сообщает Regnum, для назначения некоторых выплат даже не потребуется участия граждан — они продлятся автоматически. В частности до 1 сентября продолжат начисляться пенсии по случаю потери кормильца для несовершеннолетних, а также ежемесячные выплаты инвалидам.

В ПФР рассказали, что сегодня более 70% выплат оформляются по электронным заявлениям, поданным через портал Госуслуги или в личном кабинете ПФР. В ведомстве отметили, если у человека нет возможности обратиться электронно — ему могут назначить пенсию по телефону.

«При наличии контактной информации с ним связываются представители территориального управления ПФР, которые получают согласие на оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению», — пояснили в фонде.

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%. Повышение затронуло порядка четырех миллионов человек.