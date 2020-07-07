Официальный курс евро вырос почти на 91 копейку

Официальный курс евро увеличился на 90,95 копейки. Отмечается, что стоимость валюты теперь составляет 81,4676 рубля, сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Специалисты уточняют, что курс доллара на среду, 8 июля, вырос на 83,1 копейки. Его стоимость составляет 72,1719 рубля. Помимо прочего, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) повысилась на 86,64 копейки. Она достигла отметки в 76,355 рубля, сообщила Газета.ru.

Отмечается, что на открытии торгов на Московской бирже 7 июля курс доллара вырос на 35 копеек по сравнению с показателями минувшего дня и составлял 72,18 рубля. Курс евро на открытии вырос на 28 копеек — до 81,51 рубля. Позже валюта США снизилась. Так, в 13:30 она уже стоила 72,04 рубля. Евро тоже потерял в цене и ко второй половине дня стоил 81,24 рубля, пишет «Свободная пресса».

Как отмечает «Экономика сегодня», нефть европейского марки Brent упала на международных торгах до двух процентов. В настоящий момент ее стоимость составляет 42,62 доллара за баррель.