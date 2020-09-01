Официальный курс доллара уменьшился почти на 22 копейки

Официальный курс доллара, который был установлен Центробанком России на 2 сентября, уменьшился до 73,58 рубля, став дешевле на 21,9 копейки.

По словам специалистов, курс евро вырос на 32,81 копейки. В настоящий момент его стоимость составляет 88,15 рубля, пишет «Газета.ру».

Ранее сайт RТ сообщал, что фьючерсы на нефть WTI за октябрь увеличились на 0,96% до 43,02 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,10%, достигнув отметки 45,78 доллара за баррель.