Официальный курс доллара на 11 февраля упал

Банк России назвал официальные курсы валют на пятницу, 11 февраля. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Курс доллара упал в стоимости на 7,74 копейки и составил 74,72 рубля по сравнению с предыдущими показателями. Евро же составило 85,38 рубля, потеряв при этом 0,14 копейки

В ходе торгов на Мосбирже 10 февраля евро прибавило 13 копеек по сравнению с предыдущими показателями. Он остановился на отметке в 85,44 рубля. Доллар же не претерпел изменений, составив 74,74 рубля.