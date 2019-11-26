  • Официальный курс доллара и евро на 27 ноября вырос

    26 ноября 2019, 19:04

    Ирина Нагайникова

    Официальный курс валют на 27 ноября установил Центральный банк России. Рост доллара составил 26,02 копейки, а евро — 20,37 копейки. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Официальный курс доллара составил 64,0239 рубля и на 0,41% превысил прежний показатель.

    Российские банки предостерегли от операций в евро

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    Курс валюты ЕС вырос на 0,29% до значения 70,5159 рубля.

    Ранее Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, дала российским банкам рекомендации воздержаться от операций в евро из-за того, что вклады в европейской валюте перестали приносить прибыль.