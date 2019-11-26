Официальный курс доллара и евро на 27 ноября вырос
Официальный курс валют на 27 ноября установил Центральный банк России. Рост доллара составил 26,02 копейки, а евро — 20,37 копейки. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
Официальный курс доллара составил 64,0239 рубля и на 0,41% превысил прежний показатель.
Российские банки предостерегли от операций в евроПодробнее
Курс валюты ЕС вырос на 0,29% до значения 70,5159 рубля.
Ранее Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, дала российским банкам рекомендации воздержаться от операций в евро из-за того, что вклады в европейской валюте перестали приносить прибыль.