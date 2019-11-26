Официальный курс доллара и евро на 27 ноября вырос

Официальный курс доллара составил 64,0239 рубля и на 0,41% превысил прежний показатель.

Российские банки предостерегли от операций в евро Подробнее

Курс валюты ЕС вырос на 0,29% до значения 70,5159 рубля.

Ранее Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, дала российским банкам рекомендации воздержаться от операций в евро из-за того, что вклады в европейской валюте перестали приносить прибыль.