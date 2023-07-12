12 июля 2023, 12:31
ОЭЗ «Оренбуржье» признали одной из самых инвестиционно привлекательных экономических зон
Особую экономическую зону «Оренбуржье» внесли в список самых инвестиционно привлекательных. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на рейтинг издания «Эксперт».
Оренбургская ОЭЗ попала в этот список впервые, потому что ее создали только в 2021 году. Причем она сразу оказалась в тройке лидеров, заняв второе место.
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Эксперты оценивали экономические зоны по 12 параметрам. В том числе учитывали и то, насколько они соответствуют Национальному стандарту, а также общие показатели как самой зоны, так и всего региона.
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