Деньги 12 июля 2023, 12:31 ОЭЗ «Оренбуржье» признали одной из самых инвестиционно привлекательных экономических зон

Читать 360tv в

Особую экономическую зону «Оренбуржье» внесли в список самых инвестиционно привлекательных. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на рейтинг издания «Эксперт».

Оренбургская ОЭЗ попала в этот список впервые, потому что ее создали только в 2021 году. Причем она сразу оказалась в тройке лидеров, заняв второе место.

Реклама

Эксперты оценивали экономические зоны по 12 параметрам. В том числе учитывали и то, насколько они соответствуют Национальному стандарту, а также общие показатели как самой зоны, так и всего региона.

Авторы: