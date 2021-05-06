Эксперт: банки сократят одобрение ипотеки на 10%

Из-за повышения ключевой ставки ипотечные кредиты, по мнению экспертов, в целом подорожают. Это может привести к тому, что банки будут отказывать в каждом десятом займе, рассказала «Известиям» замглавы ипотечного департамента агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Решетникова.

Она добавила, что уровень одобряемости ипотеки — это относительное понятие. Банк может одобрить кредит, но на меньшую сумму, чем хочет клиент.

С 26 апреля ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Кроме того, в июле заканчивается федеральная программа льготной ипотеки в новостройках. Ее могут продлить только в отдельных регионах, среди которых Башкирия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Удмуртия и Мордовия.

К июлю базовые ставки по ипотеке могут вырасти до 8–8,5%, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

На уровень одобрения кредитов, по словам зампредседателя правления Абсолют Банка Антона Павлова, влияют только два фактора: рост ставок и рост доходов населения.

«Если ставки будут расти быстрее доходов, то возможен и рост уровня отказов хорошим клиентам, которые просто не проходят по коэффициенту платеж-доход», — пояснил банкир.