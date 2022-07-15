Односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией — МИД России
Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что санкции Запада приведут к глобальной рецессии
Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций в отношении России приведут к печальным последствиям для мировой экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Слова дипломата привело РИА «Новости».
По мнению Вершинина, Запад допустил существенные просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике. Это спровоцировало всплеск нестабильности на глобальных сырьевых рынках.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.
После начала спецоперации иностранные государства стали вводить антироссийские санкции. В Кремле считают, что такая политика нанесла вред тем странам, которые ее придерживаются. При этом Россия адаптировалась к экономическим рестрикциям. Теперь США пытаются вытеснить Россию с продовольственного рынка.