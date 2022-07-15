Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций в отношении России приведут к печальным последствиям для мировой экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Слова дипломата привело РИА «Новости».

По мнению Вершинина, Запад допустил существенные просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике. Это спровоцировало всплеск нестабильности на глобальных сырьевых рынках.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

После начала спецоперации иностранные государства стали вводить антироссийские санкции. В Кремле считают, что такая политика нанесла вред тем странам, которые ее придерживаются. При этом Россия адаптировалась к экономическим рестрикциям. Теперь США пытаются вытеснить Россию с продовольственного рынка.