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    15 июля 2022, 00:24

    Односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией — МИД России

    Замглавы МИД РФ Вершинин заявил, что санкции Запада приведут к глобальной рецессии

    Юлия Шелковенко

    Попытки западных стран раскрутить спираль односторонних санкций в отношении России приведут к печальным последствиям для мировой экономики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Слова дипломата привело РИА «Новости».

    Односторонние санкции Запада обернутся глобальной рецессией — МИД России

    По мнению Вершинина, Запад допустил существенные просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике. Это спровоцировало всплеск нестабильности на глобальных сырьевых рынках.

    «Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

    После начала спецоперации иностранные государства стали вводить антироссийские санкции. В Кремле считают, что такая политика нанесла вред тем странам, которые ее придерживаются. При этом Россия адаптировалась к экономическим рестрикциям. Теперь США пытаются вытеснить Россию с продовольственного рынка.