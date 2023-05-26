Деньги 26 мая 2023, 20:10 Один из российских подсанкционных банков вывел с баланса замороженные активы ЦБ РФ: один из системно значимых банков вывел замороженные активы с баланса РИА «Новости»

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Центробанк заявил о первом случае, когда крупный российский подсанкционный банк снял с баланса замороженные из-за ограничений активы. Подробности сообщила зампред регулятора Ольга Полякова, написал РБК.

По ее словам, один из системно значимых банков провел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные активы и обязательства.

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«Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон, и уже есть принятые решения. <…> Это работает», — отметила Полякова.

Новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций, разработали летом 2022 года. Процедура представляет нестандартную реорганизацию — нужно образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за санкций активы и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.

Таким образом, все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут выполняться за счет замороженных активов, которые вывели в новую компанию. Закон вступил в силу в июле прошлого года.