05 марта 2024, 09:42
Один из лидеров рынка недвижимости Китая столкнулся с долговыми рисками
Bloomberg: страховщики КНР заявили о долговых рисках застройщика Vanke
Второй по объему продаж застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения долговых обязательств. Страховщиков обеспокоило финансовое положение компании China Vanke Co., сообщило агентство Bloomberg.
Как минимум две базирующиеся в Пекине страховые компании в начале марта приказали внешним портфельным менеджерам внимательно следить за кредитными рисками Vanke — второго по объему продаж девелопера Китая. Компания начала переговоры с госстраховщиками о продлении сроков погашения некоторых частных займов. Акции застройщика в Гонконге упали на 7,1%, до самого низкого уровня за всю историю, в Шэньчжэне — на 4,7%, до минимума с декабря 2022 года. Долларовые ценные бумаги с погашением в 2027 году подешевели на шесть центов.
Реклама
«Неудивительно, что Vanke сегодня в беде. Продажи недвижимости внутри страны настолько плохи, что компаниям трудно удержаться, а рынок не увидел сильной видимой поддержки со стороны местных органов власти», — сказал директор по инвестициям компании Beijing Shengao Fund Management Co Ли Кай.
Кризис на рынке китайской недвижимости продолжается четвертый год. США пригрозили КНР новыми санкциями, которые отразятся на экспорте.
Строительство
Недвижимость
Китай
Экономика
Реклама
Реклама