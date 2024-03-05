Деньги 05 марта 2024, 09:42 Один из лидеров рынка недвижимости Китая столкнулся с долговыми рисками Bloomberg: страховщики КНР заявили о долговых рисках застройщика Vanke Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Второй по объему продаж застройщик Китая столкнулся с риском невыполнения долговых обязательств. Страховщиков обеспокоило финансовое положение компании China Vanke Co., сообщило агентство Bloomberg.

Как минимум две базирующиеся в Пекине страховые компании в начале марта приказали внешним портфельным менеджерам внимательно следить за кредитными рисками Vanke — второго по объему продаж девелопера Китая. Компания начала переговоры с госстраховщиками о продлении сроков погашения некоторых частных займов. Акции застройщика в Гонконге упали на 7,1%, до самого низкого уровня за всю историю, в Шэньчжэне — на 4,7%, до минимума с декабря 2022 года. Долларовые ценные бумаги с погашением в 2027 году подешевели на шесть центов.

Реклама

«Неудивительно, что Vanke сегодня в беде. Продажи недвижимости внутри страны настолько плохи, что компаниям трудно удержаться, а рынок не увидел сильной видимой поддержки со стороны местных органов власти», — сказал директор по инвестициям компании Beijing Shengao Fund Management Co Ли Кай.

Кризис на рынке китайской недвижимости продолжается четвертый год. США пригрозили КНР новыми санкциями, которые отразятся на экспорте.