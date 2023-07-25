Деньги 25 июля 2023, 15:02 Один из крупнейших швейцарских банков закроет счета клиентов, живущих в России Forbes: швейцарский банк Julius Baer предупредил живущих в РФ клиентов о закрытии счетов Freepik

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Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer начал уведомлять проживающих в России клиентов, что их счета закроют. Об этом сообщил Forbes.

Консалтинговая компания Main Partner Trust написала в своем Telegram-канале, что клиенты из России начали получать от Julius Baer письма с предупреждением о закрытии счетов. Forbes ознакомился с копией такого уведомления, его подлинность подтвердил изданию клиент швейцарского банка.

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«В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <…> банк больше не может предлагать вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам», — указали в письме.

В оригинале в тексте использовали слово domiciled. Это означает, что речь идет о клиентах, постоянно проживающих в России.

Все соглашения и контракты, в том числе кредитные договоры, прекратят действовать с 30 сентября 2023 года. Окончательно счета живущих в России клиентов Julius Baer закроет до 31 декабря, сообщил «Царьград».

С 1 августа швейцарский банк введет дополнительные комиссии. Клиентов попросили предоставить информацию для закрытия счетов и перевода денег.

Ранее США ввели санкции против Тинькофф Банка. Из-за этого карты платежной системы UnionPay, выпущенные кредитной организацией, перестали работать вне России.