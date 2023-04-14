Деньги 14 апреля 2023, 13:06 Один из крупнейших банков ОАЭ начал заморозку счетов россиян Эмиратский банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян Википедия

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Банк Emirates NBD в ОАЭ во исполнение санкций Евросоюза начал переводить активы граждан России на отдельные счета. Под ограничения подпадают даже резиденты ближневосточного государства. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на письма, которые начали приходить клиентам финансовой организации.

В статье указали, что теперь дивиденды и деньги от продажи ценных бумаг поступают на сегрегированный счет. Перевести их в ENBD россияне не смогут.

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Источник пояснил изданию, что ENBD использует услуги депозитариев Clearstream и Euroclear. В 2022 году участники рынка ценных бумаг заморозили акции и облигации россиян. Но получить доступ к ним можно было при переводе в «дружественную» юрисдикцию.

В начале апреля счета Российского центра науки и культуры заморозили в Хельсинки из-за западных санкций. В таком состоянии их оставят до «дальнейшего уведомления».