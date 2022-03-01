Один из банков Узбекистана приостановил денежные переводы из России

Узбекистанский цифровой банк Apelsin заявил о приостановке денежных переводов из Росси. Об этом говорится в его официальном сообщении.

«Отправка и получение денежных средств через Apelsin в Россию временно недоступны», — сказано в сообщении мобильного приложения банка. Его процитировало РИА «Новости».

Причины и сроки приостановки не уточняются.

Цифровой банк Apelsin стал обладателем лицензии ЦБ Узбекистана в ноябре 2021 года, его создали на основе приложения узбекистанского Капиталбанка. Более одного миллиона человек пользуются услугами Apelsin.

Ранее узбекистанские банки «Ипак Йули» и Hamkorbank приостанавливали работу приложения по денежным переводам «Сбербанк онлайн» из-за технических причин. Однако Hamkorbank 28 февраля сообщил, что приложение вновь начало работу.

Переводы денег из России — важный источник дохода для семей мигрантов. По официальным данным, по состоянию на 1 января 2022 года более одного миллиона узбеков работали в РФ.