Один день коронавируса обошелся России в 100 млрд рублей
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потериМаксим РешетниковМинистр экономического развития
Позднее пресс-служба ведомства пояснила, что это «приблизительные расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается прогнозированием».
По словам министра, в условиях пандемии российские власти сделали однозначный выбор в пользу сохранения здоровья граждан. Он добавил, что текущие инвестиции в больницы и в здравоохранение — это и вложения в экономику.
«Как только система здравоохранения, мы будем уверены, что она справляется с этой ситуацией, тогда и можно будет начинать говорить о том, что давайте поэтапно открываться», — отметил Решетников.
Ранее министр экономического развития провел эксперимент. Он решил проверить работу механизма выдачи кредитов под ноль процентов для малого и микробизнеса. Решетников позвонил в банки и представился предпринимателем. Но заем получить не смог.