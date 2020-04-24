Один день коронавируса обошелся России в 100 млрд рублей

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил сумму общих издержек экономики России из-за коронавируса. Она составляет 100 миллиардов рублей в день.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери Максим Решетников Министр экономического развития

Позднее пресс-служба ведомства пояснила, что это «приблизительные расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается прогнозированием».

По словам министра, в условиях пандемии российские власти сделали однозначный выбор в пользу сохранения здоровья граждан. Он добавил, что текущие инвестиции в больницы и в здравоохранение — это и вложения в экономику.

«Как только система здравоохранения, мы будем уверены, что она справляется с этой ситуацией, тогда и можно будет начинать говорить о том, что давайте поэтапно открываться», — отметил Решетников.

Ранее министр экономического развития провел эксперимент. Он решил проверить работу механизма выдачи кредитов под ноль процентов для малого и микробизнеса. Решетников позвонил в банки и представился предпринимателем. Но заем получить не смог.