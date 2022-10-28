Очередной банк Киргизии перестал обслуживать карты «Мир» | 360°

Деньги 28 октября 2022, 07:52 Очередной банк Киргизии перестал обслуживать карты «Мир» Киргизский инвестиционно-кредитный банк (KICB) приостановил обслуживание карт «Мир» РИА "Новости"

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Карты российской платежной системы «Мир» перестал обслуживать Киргизский инвестиционно-кредитный банк (KICB). На сайте организации сообщили, что это временная мера.

«Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы „Мир“», — объявили в KICB.

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За два дня до этого об аналогичном решении сообщил государственный банк «Айыл-банк», а с начала сентября еще несколько коммерческих, в том числе Демир банк, Банк Азии, Халык банк, «Кыргызстан», Бакай банк, «Компаньон» и Дос-Кредобанк.

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Платежные терминалы для карт за границей установят сами российские банки. Над таким проектом работают две крупные кредитные организации, но какие именно, пока не разглашают. Они начнут с популярных туристических направлений, таких как Турция и ОАЭ.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее объявил, что карты «Мир» будут обслуживать в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. На тот момент их принимали в 11 государствах, в том числе в Южной Корее и Вьетнаме.