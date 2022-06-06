Очередное ослабление рубля спрогнозировал специалист по инвестициям Тузов

Вслед за нарастанием санкционного давления на Россию рубль вновь ослабеет. Сроки отката курса нацвалюты назвал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он объяснил, что сдерживать рост курса доллара на отметке до 70-75 рублей бессмысленно. Такие действия негативно повлияют на наполняемость бюджета в условиях ограниченного импорта.

На минувшей неделе был одобрен шестой пакет санкций Евросоюза, а также дополнительные санкции США. Ограничения имеют накопительный эффект, и произойдет постепенное ослабление рубля. Ожидать его следует в начале второго финансового квартала 2022 года.

При этом специалист посоветовал не покупать доллары или евро с целью заработать на изменении курса. По мнению Артема Тузова, лучше сделать это через юань.