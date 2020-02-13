«Очень богатых людей» стало на 10% больше

К «очень богатым» исследователи относят тех, чье состояние составляет от 5 до 30 миллионов долларов. В сумме активы этой группы в 2019 году также выросли на 10% — до 26,6 триллиона долларов.

По сравнению с 2018 годом рост числа богачей был стремительным. В 2018 году их стало всего на 1% больше, чем за год до этого.

Больше всего среди «очень богатых» американцев. За 2019 год их число в США увеличилось почти на 16%.

Большинство богачей живут в Нью-Йорке (110 170 человек), Токио (73 845) и Гонконге (64 855). В десятку самых популярных мест проживания также вошли Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон и Даллас.

Летом 2019 года Москва заняла третье место по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров. Рейтинг составили на основе данных Forbes. Журнал насчитал в Москве 71 человека с состоянием более одного миллиарда долларов.