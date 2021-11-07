Аналитики назвали шесть причин возможного обвала рубля

Российский рубль в ближайшие два месяца может обвалиться. Однако этот сценарий возможен при совокупности нескольких факторов. Один из них — вероятность очередного локдауна. Об остальных рисках в беседе с «МК» рассказал топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

По словам экспертов, новый локдаун может с удвоенной силой ударить по российскому бизнесу. «Развитие пандемии и самочувствие бизнеса, его деловой настрой могут серьезно и критично надавить на рубль в случае пробуксовки властей с вакцинацией населения. Мягкие локдауны вероятны в любое время», — предположил Лобода.

Вторым риском, который может привести к обвалу рубля, могут стать новые штаммы коронавируса. На примерах из прошлого видно, что и это приводит к последствиям для экономики. Среди других факторов эксперты называют изменения на рынках газа и нефти, а также возможное изменение в финансовой политике США. Весьма вероятно, что Вашингтон начнет укреплять доллар, и инвесторы могут выйти из рублевых активов.

Могут сыграть свою роль и геополитические риски. Например, новые санкции Запада и война в Донбассе. Последним фактором риска, как ни странно, служит сильный рубль. Аналитики выражают мнение, что этот сценарий невыгоден бюджету России. Это может привести к снижению российской валюты на бирже.

Ранее эксперты рассказали, что сейчас покупка американских долларов может рассматриваться как способ уменьшить риски владения только одной валютой, например рублем.